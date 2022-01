Molly-Mae Hague (22) kann endlich aufatmen. Vergangenen Monat hatte die ehemalige britische Love Island-Teilnehmerin Schreckliches erleben müssen - in ihre Dreizimmerwohnung war eingebrochen worden. Dabei erbeuteten die Kriminellen Schmuck und Designerkleidung im Wert von umgerechnet rund 937.000 Euro. Infolgedessen suchte das Paar nach einer neuen Unterkunft, weil es sich in seiner Wohnung schlichtweg nicht mehr wohlfühlte. Jetzt sollen Molly-Mae und ihr Freund Tommy Fury in ein neues Haus mit höherem Sicherheitsstandard gezogen sein.

Wie The Sun kürzlich berichtete, wohnen die Social-Media-Persönlichkeiten nun in einem Anwesen in Cheshire, das einst einem hochrangigen Fußballer der Premiere League gehörte. Das Haus liegt angeblich in einer Sackgasse und hinter einem verschlossenen Tor, sodass die Wachleute rund um die Uhr nach unerwünschten Besuchern Ausschau halten können. Bereits kurz nach dem Vorfall hatte ein Insider verraten, dass das Paar nicht mehr in sein Apartment zurückkehren werde, weil es sich dort nicht mehr sicher fühle. "Sie haben es wirklich geliebt, dort zu leben. Es ist eine Schande, dass sie aus ihrer Wohnung vertrieben wurden", versicherte die Quelle damals.

Aufgrund des Einbruchs in ihr Zuhause hatte Molly-Mae kürzlich zudem ihre gesamten Social-Media-Aktivitäten eingeschränkt. Sie befürchtete, die Diebe könnten ihre Beiträge im Netz überwachen. "Ich kann es nicht gebrauchen, dass jemand weiß, wo ich wohne... es ist nicht sicher", berichtete die Blondine ihren rund 6,3 Millionen Followern auf Instagram.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury, Social-Media-Persönlichkeiten

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague im Dezember 2021

