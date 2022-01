Endlich hat sie das Geheimnis gelüftet! DSDS-Bekanntheit Sarah Engels (29) dokumentiert seit der Geburt ihres zweiten Kindes den Alltag mit Baby Solea. Heute sollte es aber etwas anderen Content geben. Im Netz erzählte sie nämlich vor ein paar Stunden, eine Überraschung für ihre Fans zu haben. Doch statt etwas zu verkünden, wurde es still auf ihrem Account. Nun erklärte Sarah auch warum und offenbarte zugleich die großen News!

Mit einem langen Statement in ihrer Instagram-Story schilderte sie ihren heutigen Tag, der anscheinend nicht ganz so verlaufen ist, wie die Beauty es sich vorgestellt hatte: "Leider lief hier zu Hause alles nicht so wie geplant. [...] Auch ich habe diese schwachen Tage, an denen ich an mir zweifle oder nichts gelingt", verriet Sarah. Aber genau deshalb passt die Verkündung der tollen Neuigkeit umso mehr. Die Zweifach-Mama wird Mitte Januar einen Song namens "Gebe nicht auf" veröffentlichen, mit dem sie ihre Fans durch schwere Zeiten helfen möchte.

Eine kleine Hörprobe gab es auch schon. In dem Track singt die 29-Jährige: "Nein, ich gebe niemals auf. ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, doch ich gebe niemals auf." Sarah hoffe, dass diese Zeilen motivieren und an "schwachen Tagen etwas aufmuntern" können.

Getty Images Sarah Engels beim Deutschen Fernsehpreis in Köln im September 2021

Instagram / sarellax3 Sarah Engels im April 2021 in Köln

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Sängerin

