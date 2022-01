Tristan Thompson (30) hat seine Vaterschaft inzwischen anerkannt. Maralee Nichols hatte den NBA-Star vor wenigen Monaten auf Unterhalt verklagt. Der Profisportler und die Personal Trainerin sollen eine Affäre gehabt haben, während Tristan noch mit Khloé Kardashian (37) liiert war. Als Maralee schwanger wurde, erkannte er die Vaterschaft zunächst nicht an. Inzwischen hat ein Vaterschaftstest allerdings Klarheit gebracht. Nun meldet sich auch Maralees Anwalt zu den neuesten Entwicklungen zu Wort.

"Es gab nie irgendwelche Zweifel, dass Tristan Thompson der Vater von Maralee Nichols' Baby ist", erklärte Maralees Rechtsbeistand Harvey Englander gegenüber Us Weekly. Tristan hatte nicht nur die Vaterschaft angezweifelt, er hatte zunächst sogar behauptet, nur wenige Male mit Maralee geschlafen zu haben. Später räumte er ein, eine monatelange Affäre mit ihr gehabt zu haben. "Tristan hat in den vergangenen Monaten mehrere falsche und verleumderische Aussagen über Maralee getätigt und sie sieht sein heutiges, reumütiges Statement im Kontext all dieser Aussagen", fügte Harvey hinzu.

Tristan hat das Ergebnis des Vaterschaftstests selbst im Netz geteilt und sich gleichzeitig bei allen Menschen, die er verletzt hat, entschuldigt. "Ich übernehme die volle Verantwortung für meine Taten. Jetzt, wo die Vaterschaft bestätigt wurde, freue ich mich darauf, unseren Sohn gemeinsam großzuziehen", hieß es in seinem Statement.

Getty Images Tristan Thompson, 2019

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Januar 2020

