Das soll wirklich Till Lindemann (59) sein? Der Musiker ist seinen Fans eigentlich als knallharter Rocker bekannt. Besonders in seinen Musikvideos tritt der Rammstein-Frontmann immer düster und teils sogar gruselig auf – und sorgte damit auch schon für den einen oder anderen Skandal. Umso überraschender sind nun die neuesten Aufnahmen des Leipzigers: Till posiert ganz elegant als Modezar Karl Lagerfeld (✝85) verkleidet!

Was für ein absurder Anblick! Auf aktuellen Fotos ist Till kaum wiederzuerkennen: Mit weißer Perücke und dunkler Sonnenbrille schaut der Musiker in die Kamera und ist noch dazu im klassischen lagerfeldschen schwarzen Anzug gekleidet. Vor dem verkleideten Sänger steht ein saftiger Burger – was es nur mit den Bildern auf sich hat?

Ist der Lagerfeld-Look jetzt der neue Style des 59-Jährigen? Nein, Till hat sich keinesfalls ein neues Alterego zugelegt – bei den Aufnahmen handelt es sich um eine neue Werbung für das Unternehmen LikeMeat. Gemeinsam mit dem Rammstein-Star wirbt die Firma für eine rein pflanzliche Ernährung im Januar.

Till Lindemann im April 2017 in Berlin

Karl Lagerfeld bei einem Event in NYC im Oktober 2017

Till Lindemann als Werbegesicht für LikeMeat

