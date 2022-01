Würde sich Hanna Annika (24) je wieder auf ihren Ex einlassen? Das Liebesleben der einstigen Temptation Island-Teilnehmerin sorgte vergangenes Jahr für einige Schlagzeilen. Bei Ex on the Beach feierte sie Pärchen-Comeback mit Till Adam (33) – kurz nach der Show zerbrach das Liebes-Glück dann aber wieder. Beide haben die "toxische" Beziehung hinter sich gelassen und jeweils neu angefangen. Jetzt wurde Hanna allerdings gefragt, wie sie zu Sex mit dem Ex steht – und das stand offenbar nicht ganz außer Frage.

In ihrer Instagram-Story hatte die Beauty eine "Entweder – oder?"-Runde gestartet und sich zwischen Antwortmöglichkeiten ihrer Community entscheiden müssen. "Sex mit dem Ex oder nie wieder Sex?", fragte sie daraufhin ein Follower. Ganz auf das Liebesspiel verzichten, will die 23-Jährige wohl nicht – denn ihre Antwort lautete erstaunlich gelassen: "Das Gute daran ist natürlich, dass man weiß, worauf man sich einlässt." Zurück in alte Muster verfallen, will Hanna aber dennoch nicht. Auf die Optionen "für immer Single" oder "mit dem toxischen Ex zusammenbleiben", antworte sie ohne Umschweife: "Definitiv für immer Single!"

Sex mit Ex-Freund Till dürfte aktuell sowieso nicht infrage kommen – immerhin ist der Bademeister in festen Händen. Er ist mit seiner Freundin Johanna mehr als glücklich. "Ich bin von jetzt an immer ehrlich und verheimliche nichts. Ich rede immer über alles, egal was es ist und ich kann mich wirklich sehr gut mit Johanna unterhalten", betonte er gegenüber Promiflash. In der Beziehung mit der Blondine wolle er jetzt alles richtig machen.

Anzeige

TVNow Hanna Annika und Till Adam, "Ex on the Beach"-Teilnehmer

Anzeige

Instagram / hannannika_ "Ex on the Beach"-Bekanntheit Hanna Annika

Anzeige

Instagram / tilladam23 Till Adam und seine Flamme Johanna

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de