Kann sie sich schon auf etwas Neues einlassen? Kurz vor Weihnachten gab das Hochzeit auf den ersten Blick-Paar Melissa und Phillipp bekannt, getrennte Wege gehen zu wollen. Trotz allem betonte der Hamburger, immer für seine Ex und das gemeinsame Kind da sein zu wollen. Auch die Erzieherin scheint mit der Trennung gut klarzukommen. Aber ist Melissa auch schon bereit für einen neuen Mann?

In ihrer Instagram-Story stellte sie klar, vorerst mit dem Thema Liebe durch zu sein. "Der einzige Mann an meiner Seite ist mein Mini-Me. Was die Zukunft noch so mit bringt, werden wir sehen. Aber fürs Erste liegt mein Fokus auf meinem Sohn und mir." Melissa scheint also noch gar nicht über eine Beziehung nachzudenken. Die Single-Mama scheint ohnehin sehr beschäftigt zu sein.

Neben dem Alltag mit ihrem Sohn spannt sie auch ihr Job als Erzieherin, den sie Ende 2021 wieder angefangen hatte, ziemlich ein. "Natürlich bin ich auch erschöpft durch schlechte Nächte, die Arbeit und viele andere Dinge, aber ich plane mir Pausen ein", verriet Melissa zuvor auf Social Media. Doch mit der richtigen Planung scheint bei ihr alles gut zu funktionieren.

