Endlich geht das Rätselraten wieder los! Heute Abend läuft die allererste Ausgabe des The Masked Singer-Ablegers The Masked Dancer im TV. Sieben Prominente werden auf der Bühne ihre Tanzschritte zum Besten geben, während sie in aufwendigen Kostümen stecken. Ihre Identität soll bis zu ihrer Enthüllung geheim bleiben – aber natürlich sind die Zuschauer wieder zum Raten angehalten, welche Stars unter den Masken stecken könnten. Nun verriet der Sender erste Details zu den "The Masked Dancer"-Kandidaten!

Bei der Pressekonferenz stellte ProSieben sich einigen Fragen rund um das neue Format. Darunter auch dieser Offensichtlichen: Sind die kostümierten "The Masked Dancer"-Teilnehmer eigentlich alle Profitänzer? "Nein! Das kann man mit einem klaren Nein beantworten. Es sind nicht alles Profis", beteuerte Moderator Matthias Opdenhövel (51). "Das sind Menschen, die selbstverständlich beruflich tanzen können, aber nicht müssen. Das sind Menschen, die Spaß haben, sich zu bewegen." Also wagen sich ähnlich wie bei "The Masked Singer" auch Stars auf die Bühne, die für die Show ordentlich trainieren müssen.

Apropos "The Masked Singer" – sind die Kandidaten der Gesangsshow eigentlich für eine Teilnahme bei "The Masked Dancer" ausgeschlossen? "Nein, diese Regel ist mir nicht bekannt", gab sich der ProSieben-Chef Daniel Rosemann (41) kryptisch. Klingt so, als wäre es durchaus möglich, dass Ehemalige wie Sarah Engels (29) oder Bülent Ceylan (46) sich erneut in ein Kostüm geschmissen haben. Doch wen der Sender wie schon bei "The Masked Singer" als Running Gag kategorisch ausschließt? Die einstige Dschungelkönigin Evelyn Burdecki (33)!

ProSieben/Willi Weber "The Masked Dancer"-Kandidaten

ProSieben/Felix Krüger/Willi Weber Alexander Klaws und Steven Gätjen, das Rateteam bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Das "The Masked Dancer"-Glühwürmchen

