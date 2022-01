Die ersten Promis sind heiß auf den Let's Dance-Titel! Am Donnerstagabend erfreute die Tanzshow ihre Fans mit brandheißen News. Die ersten Kandidaten für die kommende Staffel stehen fest – und auch der Starttermin ist nun bekannt. Ab dem 18. Februar kämpfen unter anderem Cheyenne Ochsenknecht (21) und Timur Ülker (32) um den Sieg. Die Stars sind schon vor dem Auftakt total aus dem Häuschen!

Das zeigt jetzt ein neues Video auf dem Instagram-Profil der Sendung. Total kribbelig teilen die prominenten Teilnehmer dort ihre Gedanken und Gefühle. "Ich bin hyped und ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich, ein Teil dieser großartigen Show zu sein und freue mich auf diese Reise", erklärte GZSZ-Star Timur. Auch Influencerin Cheyenne kann es kaum noch abwarten, die Tanzschuhe anzuziehen: "Ich kann noch gar nicht in Worte fassen, wie ich mich fühle. Ich möchte einfach nur jede Show rocken und hoffe natürlich so weit zu kommen, wie es nur geht."

Leichtathlet Mathias Mester spekuliert bereits auf den Sieg: "Ich bin hungrig. Verdammt hungrig. Ich möchte Dancing Star 2022 werden. Ich nehme jede Herausforderung und freue mich auf diese Aufgabe!" Und Politikerin Caroline Bosbach? Die will einfach nur das Tanzbein schwingen: "Endlich keine Politik, sondern Tanzen, was das Zeug hält, und sich auch mal auf Bühnen beweisen, wo man nicht so zu Hause ist. Show, Musik, tolle neue Leute. Ich freue mich."

Getty Images Mathias Mester bei den Paralympischen Spielen 2012 in London

ActionPress Timur Ülker, Schauspieler

TVNOW / Marina Rosa Weigl Caroline Bosbach in "7 Töchter" (2019)

