Bei The Masked Singer mussten die Zuschauer die kostümierten Stars noch anhand ihres Gesangstalents erraten. Nun steht mit The Masked Dancer das erste Spin-off der Erfolgsshow an – und dieses Mal dreht sich alles um die besten Tanz-Moves der Kandidaten. Geheimhaltung ist natürlich auch bei "The Masked Dancer" das A und O. Die Identitäten der verkleideten Promis sollen schließlich geheim bleiben. Das geht sogar so weit, dass die Kandidaten auch mit Masken trainieren müssen.

Das verriet ProSieben nun auf einer Pressekonferenz. Die Stars unter den Kostümen bekommen im Vorfeld nämlich Tanzunterricht. Doch auch ihre Tanztrainer dürfen nicht wissen, wer da tatsächlich vor ihnen steht. Das bedeutet: Auch beim Training müssen Masken getragen und darf nicht gesprochen werden. Der Affe, einer der sieben "The Masked Dancer"-Kandidaten, beschreibt das in der Pressekonferenz so: "Das Lustige ist, auch mein Dance-Coach weiß nicht, wer ich bin. Ich verständige mich mit Händen und Füßen. Das war am Anfang sehr komisch, aber klappt besser als erwartet. In den Proben hört man nur die Musik und meinen keuchenden Atem."

Wie schon bei der Vorgängershow wissen die Kandidaten auch bei "The Masked Dancer" selbst nicht, gegen wen sie antreten. "Ich bekomme von den anderen so gut wie nichts mit. Wir tragen immer Masken und Kleidung, die uns komplett verhüllt, sobald wir die Garderobe verlassen. Und es wird sehr darauf geachtet, dass sich möglichst niemand über den Weg läuft", erklärte der Affe.

