Ab dem 6. Januar wird das Tanzbein geschwungen! Nach dem erfolgreichen Format The Masked Singer folgt nun in Deutschland auch der Start von The Masked Dancer. In dem Format werden sieben Prominente verkleidet mit ausgefallenen Masken und Kostümen ihr tänzerisches Können unter Beweis stellen. Die ersten drei Kostüme wurden bereits bekannt gegeben: das Glühwürmchen, der Affe und Maximum Power. Jetzt wurden die nächsten zwei Masken bekannt gegeben.

ProSieben gab jetzt offiziell die nächsten zwei Kandidaten der ersten Staffel "The Masked Dancer" bekannt. Zu den drei bereits bekannten Kostümen gesellen sich nun auch der Buntstift und die Maus. "Raus aus dem Federmäppchen, rein in die wilde Tanzparty", wird Ersterer vorgestellt. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: "Die Maus ist eine echte Powermaus. Süß, aber auf keinen Fall schüchtern." Fans können sich offenbar auf eine aufregende Show freuen.

Die übrigen zwei Kostüme sind bisher nicht bekannt. Zuschauer müssen sich noch bis Donnerstag gedulden – in der großen Auftaktshow wird dann das Geheimnis um die anderen beiden Kandidaten gelüftet. Durch die Show wird Matthias Opdenhövel (51) die Fans begleiten. Der 51-Jährige moderierte bereits das Vorgängerformat "The Masked Singer".

Anzeige

ProSieben/Willi Weber "The Masked Dancer"-Kandidaten Glühwürmchen, Affe und Maximum Power

Anzeige

ProSieben/Willi Weber Matthias Opdenhövel, "The Masked Dancer"-Moderator

Anzeige

ProSieben/Willi Weber "The Masked Dancer"-Kandidaten

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de