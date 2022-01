Lavinia Wollny (22) freut sich auf ihren Familienzuwachs. Vor wenigen Monaten verkündete Silvia Wollny (56), dass ihre Tochter Lavinia zum ersten Mal Mama werde. Die Schwangerschaft der TV-Bekanntheit sei jedoch nicht geplant gewesen. Dennoch freue sich die werdende Mutter gemeinsam mit ihrem Freund Tim Katzenbauer darauf, dass sie bald Eltern sein werden. Im Interview mit Promiflash verriet Lavinia jetzt, wie es ihr in ihrer ersten Schwangerschaft ergeht.

"Mir geht es gut, es ist sehr aufregend und alles ist neu für mich", teilte die 22-Jährige Promiflash mit. Sie freue sich sehr auf ihren Nachwuchs und alles, was noch kommen wird. Zudem finde sie es schön, dass ihre Familie mit ihrem Baby weiteren Zuwachs bekommt. "Alle freuen sich und sind füreinander da. Das macht unsere Familie aber auch aus, wir sind ein großes Team", betonte der Reality-TV-Star im Interview.

Doch auch wenn Lavinia sich auf ihr Kind freue, gebe es eine Sache, vor der sie sich fürchte. "Vor der Geburt habe ich Mega-Angst, aber auch Respekt", gestand der TV-Star vor wenigen Tagen im Rahmen eines Q&A in seiner Instagram-Story. Vor allem der Gedanke an eine natürliche Geburt versetze sie in Panik, daher wolle die 22-Jährige ihr Baby per Kaiserschnitt zur Welt bringen.

"Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie" mittwochs um 20:15 Uhr in Doppelfolgen bei RTLZWEI

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollnys Ultraschallbild

Anzeige

Instagram / wollnysilvia Die Familie Wollny

Anzeige

Instagram / lavinia.wollny Tim Katzenbauer und Lavinia Wollny im November 2021

Anzeige

Denkt ihr, Lavinia wird noch mehr über ihre Schwangerschaft verraten? Ja, bestimmt. Nein, ich denke nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de