Meint sie mit diesen Zeilen etwa ihn? Melissa Damilia (26) lässt ihre Fans zurzeit rätseln: Anfang November kursierten erstmals Trennungsgerüchte um die ehemalige Bachelorette und ihren Partner Leander Sacher (24). Inzwischen löschte die Beauty sogar alle Pärchenfotos und brachte damit die Gerüchteküche einmal mehr zum Brodeln. Ein Statement zu einem möglichen Liebes-Aus kam jedoch nie. Jetzt teilte Melissa einen Post mit einem vielsagenden Spruch.

Auf Instagram teilte die Brünette jetzt ein Foto, das sie an einer paradiesischen Lagune zeigt. Den Hashtags zufolge befindet sich der traumhafte Urlaubsort in Mexiko. "Zieh es einfach durch! Egal, ob es gut oder schlecht endet, du bist in jedem Fall um eine Erfahrung reicher", schrieb Melissa unter den Beitrag. Ob sie damit ihre Beziehung mit Leander meint, ließ sie hingegen offen.

Melissas Fans freuten sich jedenfalls überschwänglich über den sonnigen Post. "Schönes Bild von dir, ich finde dich sympathisch und authentisch! Bleib so, wie du bist", schrieb eine begeisterte Userin unter den Schnappschuss. Viele weitere kommentierten den Beitrag mit zahlreichen Flammen-Emojis.

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Influencerin

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Melissa in Rom, Juni 2021

Anzeige

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im Januar 2021

Anzeige

Meint ihr, dass Melissa sich bald zu den Gerüchten melden wird? Ja, bestimmt! Nein, das kann ich mir nicht vorstellen... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de