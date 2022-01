Chandler Powell (25) geht in seiner Vater-Rolle so richtig auf. Im März 2021 wurden der US-Amerikaner und seine Frau, der TV-Star Bindi Irwin (23), die die Tochter des australischen Crocodile Hunters Steve Irwin (✝44) ist, zum ersten Mal Eltern. Seither teilt das Paar regelmäßig Aufnahmen mit seiner Tochter Grace Warrior im Netz und kommt dabei immer wieder ins Schwärmen. So auch jetzt. Chandler veröffentlichte nun einen putzigen Schnappschuss seines Babys und berichtete von seinem Vaterglück.

"Der beste Teil meines Lebens ist es, Grace und Bindi zum Lächeln zu bringen", schrieb der 25-Jährige zu einem Foto von sich und seiner kleinen Tochter auf Instagram. Auf dem Bild sitzt Grace in einem Hochstuhl und trägt ein Lätzchen mit der Aufschrift "Dada bringt mich zum Lächeln". Chandler steht neben seiner Tochter und legt den Arm um ihren Stuhl. Sowohl der Neu-Papa als auch sein Baby haben ein breites Grinsen im Gesicht.

Vor wenigen Wochen erzählten Chandler und Bindi gegenüber dem Magazin Who, dass ihr Nachwuchs bereits sein erstes Wort gesagt habe. Dieses soll "Da" gewesen sein und eine Kurzform von Daddy sein. "Sie 'Da!' sagen zu hören und mich dabei anzusehen, war ein Highlight in meinem Leben", erinnerte sich der 25-Jährige in dem Interview.

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit seiner Tochter Grace Warrior

Instagram / chandlerpowell Chandler Powell mit Tochter Grace und Ehefrau Bindi Irwin

