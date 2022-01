Stacey Solomon (32) versucht, ihre Fehler auszubügeln. Die Sängerin ist in einer glücklichen Beziehung mit ihrem Partner Joe Swash und seit Dezember 2020 sogar mit ihm verlobt. Obwohl sich die beiden schon jahrelang kennen, ist der britischen X Factor-Bekanntheit letztes Jahr ein Missgeschick passiert: Sie hat den Geburtstag ihres Verlobten vergessen! Damit sie dieses Jahr den Fehltritt wieder ausbügeln kann, hat sich Stacey etwas Besonderes überlegt.

"Letztes Jahr habe ich seinen Geburtstag vergessen, also habe ich das Gefühl, dass ich dieses Jahr unter Druck stehe", erzählte die vierfache Mama in ihrer Story auf Instagram. Dabei hat sie schon einige Ideen: In ihrem kürzlich erworbenen Haus steht noch ein Raum leer, den Stacey gerne ihrem Partner widmen würde. "Als wir eingezogen sind, habe ich ihm versprochen, ihm zu seinem 40. ein Herrenzimmer zu bauen", erklärte sie.

Joe, der ihren Erzählungen zugehört hat, schaltete sich ebenfalls ein und äußerte seine Wünsche. "Die Uhr tickt. Ich denke an Billardtische und Dartscheiben", warf er in den Raum. Daraufhin fragte Stacy ihre Community und sammelte fleißig Ideen für das Geburtstagsgeschenk.

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon und ihr Verlobter Joe

Instagram / staceysolomon Stacey Solomon mit ihren drei Kindern und ihrem Partner Joe

Getty Images Joe Swash und Stacey Solomon im November 2019 in London

