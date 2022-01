Gülcan Kamps (39) hat große Pläne! Im Dezember vergangenen Jahres hat sich das Leben der einstigen Viva-Moderatorin komplett verändert – denn sie ist jetzt auch Mutter. Den Namen sowie das Geschlecht ihres Babys verriet die TV-Bekanntheit bislang noch nicht. Dafür zeigte sich die Neu-Mama jetzt schon stolz mit ihrem After-Baby-Body vor der Kamera. Das Ergebnis könnte in Gülcans Augen aber wohl noch besser sein – sie wünscht sich nach der Entbindung einen muskulösen Körper!

"Mein Ziel ist es, dieses Jahr einfach einen ganz starken, festen und fitten Körper zu bekommen. Das Gewicht ist mir egal", verriet die frischgebackene Mama ihrer Community via Instagram. Ohnehin hat die Beauty zur Überprüfung gar keine Waage im Haus. Im vergangenen Jahr habe ihr durch die Schwangerschaft dieses straffe Körpergefühl allerdings gefehlt – das soll sich nun wieder ändern. "Mein Bauch ist tatsächlich relativ schnell nach der Geburt verschwunden", erklärte Gülcan weiter. Doch das sei letztendlich ja auch bei jeder Frau anders.

Ein paar Stellen an ihrem Körper möchte die gebürtige Lübeckerin aber noch mehr definieren. "Ich merke, dass an den Hüften, Beinen, am Po und an den Armen, da ist wirklich noch richtig viel dran. Das ist auch gut so", erzählte Gülcan. Der 39-Jährigen gehe es in erster Linie nämlich darum, wieder stärker zu werden.

