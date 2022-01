Es ist ein schwerer Schlag für sie! Lottie Moss (23) verzückt ihre Fans gleich auf mehreren Kanälen mit heißen Schnappschüssen: Denn die kleine Schwester von Mode-Ikone Kate Moss (47) posiert nicht nur auf den sozialen Netzwerken für die Kamera, auch auf OnlyFans gibt es sexy Content – mit dem die Blondine richtig absahnt. Doch jetzt wurde Lottie übel mitgespielt: Ein alter Freund hat ihre Handynummer im Netz preisgegeben!

In ihrer Instagram-Story ließ Lottie ihren Emotionen jetzt freien Lauf. Es war ihr sichtlich anzusehen, wie hintergangen sie sich durch die fiese Aktion fühlt. "Was für ein abgrundtief böser Mensch!", rief sie aufgelöst und unter Tränen in dem Clip. Der ehemalige Kumpel hat wohl nicht nur ihre Nummer weitergegeben, sondern auch Menschen dazu animiert, ihre OnlyFans-Fotos zu leaken.

Auf den Vorfall war die Beauty über zwei Wege aufmerksam geworden: Zum einen hatte sie auf einmal viele Anrufe von unbekannten Nummern erhalten. Doch auch ein Fan hatte sich bei ihr gemeldet und ihr mitgeteilt, dass ihr ehemaliger guter Freund unzählige Menschen in einem riesigen Gruppenchat versammelt hat.

Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Juni 2021

Anzeige

Getty Images Lottie und Kate Moss 2014 in London

Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss im Frühjahr 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de