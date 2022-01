Handelt dieser Song etwa von Angelina Jolie (46)? The Weeknd (31) und die Schauspielerin brachten die Gerüchteküche im vergangenen Jahr zum Brodeln, als sie sich mehrmals zusammen in der Öffentlichkeit zeigten. Ihre angebliche Romanze bestätigten der Sänger und die Ex-Frau von Brad Pitt (58) jedoch nicht. Jetzt sorgt The Weeknd mit einem neuen Song erneut für Wirbel in der Gerüchteküche – spielt er darin etwa auf seine Beziehung mit Angelina an?

Der Künstler veröffentlichte am Freitag sein neues Album "Dawn FM". Die Platte beinhaltet unter anderem ein Lied mit dem Titel "Here We Go... Again" – darin singt er: "Meine neue Freundin ist ein Filmstar." Meint er damit wohl Angelina? Weiter spielt er auf den Film Scream an, in dem Neve Campbell (48) die Hauptrolle spielt: "Ich habe sie geliebt, bis sie geschrien hat wie Neve Campbell." Doch damit nicht genug – The Weeknd, der mit bürgerlichem Namen Abel Tesfaye heißt, sprach in einer weiteren Zeile sogar davon, verliebt zu sein. "Ich habe mir vorgenommen, mich nicht zu verlieben, aber jetzt geht das schon wieder los", singt der 31-Jährige.

Das ist aber offenbar nicht der einzige Song, der von Angelina handelt: Auch im Track "Starry Eyes" scheint er auf die "Eternals"-Darstellerin anzuspielen. "Du wurdest so lange von keinem Mann mehr berührt. Weil das letzte Mal viel zu stark war", heißt es im Text. Die 46-Jährige ist seit ihrer Trennung von ihrem Ex Brad im Jahr 2016 offiziell Single.

Getty Images Sänger The Weeknd beim Super Bowl

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt in New York im November 2015

