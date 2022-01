Schöner hätte das neue Jahr für Sängerin und Schauspielerin Priyanka Chopra (39) wohl nicht starten können! Um den Trennungsgerüchten des vergangenen Jahres zu trotzen, haben sich die indische Schönheit und ihr zehn Jahre jüngerer Ehemann und Sänger Nick Jonas (29) in letzter Zeit zunehmend glücklich zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt. Nun teilte die Beauty erneut zuckersüße Urlaubseinblicke mit Nick im Netz!

Total verliebt und eng umschlungen feierten die "Quantico"-Darstellerin und der Jonas Brothers-Sänger in einem Traumurlaub im Warmen gemeinsam mit ihren Familien und Freunden in das neue Jahr hinein. Das zeigte Priyanka nun auf ihrem Instagram-Account, die ihren Jahresabschluss zusammen mit all ihren Liebsten an Bord einer Luxusjacht verbracht hat. Neben sexy Bikini-Pics an Deck versorgte sie ihre Fans auch mit einer Auswahl an süßen Pärchenfotos der beiden Verliebten. "Das ist so süß" und "Frohes Neues an mein Lieblingspaar" heißt es unter anderem unter ihren Schnappschüssen in der Kommentarspalte.

Wie glücklich die zwei Hollywood-Stars miteinander sind, verdeutlicht auch Nick immer wieder mit superniedlichen Bildern der beiden. Neben einem Candle-Light-Dinner, das er am dritten Hochzeitstag für seine Frau vorbereitet hatte, teilte er auch hinreißende Weihnachtsgrüße des Pärchens gemeinsam mit ihren Hunden Diana, Gino und Panda.

Priyanka Chopra, Schauspielerin

Schauspielerin Priyanka Chopra mit Ehemann Nick Jonas im Urlaub

Schauspielerin Priyanka Chopra und Nick Jonas, Weihnachten 2021

