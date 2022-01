Nathalie Volk (25) alias Miranda DiGrande ließ es sich zu ihrem Ehrentag richtig gut gehen! In den vergangenen Monaten sorgte die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin mit ihrer Trennung von Ex-Freund Timur für reichlich Aufsehen. Das Liebes-Aus scheint die Beauty mittlerweile verkraftet zu haben. Am vergangenen Donnerstag war dann ihr 25. Geburtstag an der Reihe – und den feierte Nathalie gebührend mit ihren Freunden!

In ihrer Instagram-Story teilte die Schönheit mehrere Einblicke in ihren Tagesablauf an diesem besonderen Datum. Erst meldete sich Nathalie aus einem Spa-Klub samt Sauna und Pool in New Jersey. Dort ließ das Geburtstagskind im dampfenden Whirlpool die Seele baumeln. Danach schmiss sich Nathalie in ein enges rotes Kleid, um mit ihren Liebsten die Korken knallen zu lassen. Den Abend ließ die Truppe dann in einer Bar ausklingen.

In den kurzen Videos bekam man auch einen Teil von Nathalies Geschenken zu sehen. Neben einer handgeschriebenen Karte wurden der TV-Bekanntheit auch Blumen und ein Bild von New York City geschenkt. Den Tag über verteilt hatte Nathalie außerdem mindestens drei Torten zu verspeisen, die allesamt pompös dekoriert waren.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk im September 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk in New York im Oktober 2021

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

