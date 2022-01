Wie die Zeit rennt! Die Sängerin Beyoncé (40) und der Rapper Jay-Z (52) sind nun schon seit 2008 verheiratet – im Laufe der Zeit haben drei gemeinsame Kinder dem Liebesglück der beiden Musiker das Krönchen aufgesetzt. Ihre älteste Tochter Blue Ivy Carter (10) feiert nun einen ganz besonderen Meilenstein: Der erstgeborene Spross von Beyoncé und Jay-Z ist jetzt schon zehn Jahre alt geworden!

Zu Blues Jubiläum teilte Tina Knowles (68), Beyoncés Mutter, auf Instagram ein Foto mit ihrer Enkelin – die Zehnjährige ist darauf kaum wiederzuerkennen. In einem schwarzen Blazer und Sonnenbrille sieht sie aus wie eine junge Erwachsene. Ihrer Liebe zu Blue verlieh die 68-Jährige in der Betitelung des Bildes Ausdruck: "Ich vergesse manchmal, dass sie so jung ist. Blue ist einer dieser selten begabten Menschen, die alles gut können. Gott hat mich an dem Tag gesegnet, an dem du geboren wurdest."

Auch Tinas Follower konnten nicht fassen, dass Blue nun schon eine Dekade alt ist. "Sie sieht so erwachsen aus – wie eine junge Lady!" oder "Ich kann einfach nicht fassen, dass Blue nun schon zehn Jahre alt ist", schrieben die begeisterten Fans in die Kommentarspalte.

Getty Images Blue Ivy Carter und Beyoncé bei der "König der Löwen"-Premiere 2019

Getty Images Jay-Z, Blue Ivy Carter und Beyoncé bei einem NBA-Spiel, 2017

Getty Images Tina Knowles im Mai 2021 in Los Angeles

