Hilaria Baldwin (38) genießt ihren Ehrentag im Kreise ihrer Liebsten! Die vergangenen Monate waren für die Frau von Alec Baldwin (63) nicht leicht. Am Set des Westernfilms "Rust" erschoss der Schauspieler aus Versehen die Kamerafrau Halyna Hutchins. Auch der Start ins neue Jahr lief anders als geplant: Der sechsfachen Mutter machte eine Lebensmittelvergiftung zu schaffen. Doch diese hat die Yogalehrerin inzwischen überstanden. Nun feierte Hilaria ihren 38. Geburtstag – und zwar zusammen mit Alec und den Kids!

Via Instagram postete sie ein süßes Familienfoto. Zusammen mit allen sechs Kindern und ihrem Gatten steht Hilaria um eine Geburtstagstorte herum. "Ich habe ihnen gesagt, wenn sie Kuchen wollen, müssen sie entweder in die Kamera schauen oder mich liebevoll anstarren. Marilu hat sich für die Kamera entschieden... Alec bekommt keinen Kuchen", scherzte sie zu dem Schnappschuss. Tatsächlich guckt ihr Nesthäkchen unmittelbar in die Kamera, während ihr Mann seinen Blick in eine ganz andere Richtung lenkt. "Hier ist die 38. Ich liebe euch alle", beteuerte das Geburtstagskind dennoch.

Doch neben der Torte war auch noch anderes geboten. Hilaria teilte einen kurzen Clip, in dem sie mit ihrer Tochter im Haus herumtanzte. "Ein Geburtstag wäre nicht komplett ohne eine Baldwinito-Tanzparty. Nur Carmen war zu diesem Zeitpunkt noch wach", merkte sie zu dem Video an.

