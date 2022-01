Die The Masked Dancer-Zuschauer und das Rateteam haben nicht schlecht gestaunt, als diese Grande Dame gestern Abend unter dem Glühwürmchen-Kostüm zum Vorschein kam: Es war Ute Lemper (58)! Die Musicaldarstellerin ist eine der wenigen Deutschen, die es mit ihrem Talent an den Broadway in New York geschafft hat – wo sie bis heute lebt. Im Laufe ihrer Karriere hat die Sängerin und Schauspielerin schon so manche Bühne gesehen. Wie war die neue Show "The Masked Dancer" nun für Ute?

Direkt nach ihrer Enthüllung schwärmte die Chansonsängerin von ihrem geliebten Glühwürmchen: "Es ist eine Ehre, diesen Schwanz zu tragen und diese Flügel – 15 Kilo auf dem Rücken. Und natürlich dieses Michelin-Männchen-Kostüm." Doch die 58-Jährige musste auch zugeben: "Ja, es war sehr anstrengend. Ich bin ja auch 20 Jahre älter als die ganzen Damen, die ihr getippt habt, das darf man nicht vergessen" Abschließend witzelte sie: "In meinem Alter... Ich habe überlebt, aber ich habe mir schon Sorgen gemacht: Wie soll ich das noch eine Show lang schaffen?"

Das Rateteam, bestehend aus Moderatorin Ruth Moschner (45), TV-Kollege Steven Gätjen (49) und The Masked Singer-Gewinner Alexander Klaws (38), hing Ute nach ihrer Enttarnung regelrecht an den Lippen – vor allem Alexander war total geflasht und betonte mehrfach, was für "eine Ehre" es sei, Ute auf der Bühne zu erleben. Sie sei einer der Gründe, warum er auch eines Tages am New Yorker Broadway stehen will.

ProSieben/Willi Weber Ute Lemper bei "The Masked Dancer"

ProSieben/Willi Weber Ute Lemper bei "The Masked Dancer"

Getty Images Ute Lemper beim Classic Open Air Festival in Berlin

