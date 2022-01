Er hat seine Partnerin tief getroffen! Udo Bönstrup (27) stellt in der diesjährigen Staffel von Temptation Island V.I.P. seine Beziehung zu Emmy Russ (22) auf die Probe. Nachdem sich die Blondine mit Verführer Dominik Brcic die Dusche teilte, schien der Comedian keine Zukunft mehr für die Liebe zu sehen. Daraufhin machte Udo in einer harten Aussage klar, dass er Emmy niemals heiraten würde. Promiflash verriet er jetzt, wieso ihm der Satz nicht leidtut.

Als die Reality-TV-Bekanntheit bei ihrem Einzellagerfeuer zu hören bekam, was ihr Liebster über sie sagte, reagierte sie schockiert. Doch Übeltäter Udo lässt das im Interview mit Promiflash offenbar völlig kalt: "Ich mag Emmy, und deswegen lüge ich sie nicht an, auch wenn es ihr vielleicht in dem Moment wehtun mag." Er wolle sie schlichtweg nicht in einer Illusion leben lassen, aus der sie erst aufwache, wenn es zu spät ist, betonte der 27-Jährige.

Während Udo die Beziehung offenbar schon zu einem frühen Zeitpunkt der Dreharbeiten aufgegeben hatte, ging es seiner Emmy ganz anders. Sie hat in der Villa anscheinend gar nicht an der Liebe gezweifelt: "Natürlich habe ich in der Sendung immer daran gedacht, dass Udo und ich ein Paar sind und auch bleiben."

Anzeige

RTL Henrik Stoltenberg und Udo Bönstrup bei "Tempation Island"

Anzeige

RTL / Frank Fastner Udo Bönstrup und Emmy Russ, Reality-Pärchen

Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, "Temptation Island V.I.P."-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de