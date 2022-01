Kaitlyn Bristowes (36) Hochzeitsplanung ist in vollem Gange! Seit fast drei Jahren geht die ehemalige US-Bachelorette gemeinsam mit ihrem Partner Jason Tartick durchs Leben. Im Mai des vergangenen Jahres machte sie öffentlich, dass sie sich mit ihrem Liebsten verlobt hat. Inzwischen hat sich das Paar auch schon genaue Gedanken darüber gemacht, wann, wie und wo es heiraten möchte. Nun plaudert Kaitlyn die ersten Details aus.

Im Interview mit Entertainment Tonight verriet die 36-Jährige, dass die Hochzeit im Oktober in Nashville stattfinden soll. Wie viele Gäste sie und ihr vier Jahre jüngerer Verlobter einladen wollen, wissen sie aber offenbar noch nicht. "Ich wollte es immer klein halten, aber Jason hat mich überzeugt, es groß aufzuziehen", erklärte Kaitlyn. In Hinblick auf das Budget habe der 32-Jährige dann wiederum vorgeschlagen, doch keine allzu große Sause zu schmeißen.

Da Kaitlyn bald für mehrere Wochen auf Dancing with the Stars-Tour geht, sei es außerdem notwendig, einen Hochzeitsplaner zu engagieren: "Ich dachte: Jason, wir müssen einen Hochzeitsplaner sichern, weil ich, wenn ich erst mal weg bin, nicht viel tun kann." Sie sei nicht sehr wählerisch und wolle den Wedding Planner in dieser Zeit einfach sein Ding machen lassen.

