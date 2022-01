Sie lässt ihre Fans teilhaben! Chrissy Teigen (36) und ihr Mann John Legend (43) sind stolze Eltern ihrer beiden Kinder Luna (5) und Miles (3). Ihre Follower nimmt die Beauty gerne mit auf die Reise durch ihren turbulenten Alltag: Sei es im feinen Zwirn oder beim Planschen in der Wanne – Zeit für einen Schnappschuss scheint immer zu sein. Jetzt teilte Chrissy ein zuckersüßes Familienfoto aus London.

Auf dem Bild, das Chrissy nun auf Instagram teilte, ist sie mit ihrem Mann und den zwei Kids in der britischen Hauptstadt zu sehen. Darunter schilderte sie die witzige Entstehungsgeschichte des Fotos: "Ich hab den Fahrer gebeten, uns zur London Bridge zu bringen, um dann festzustellen, dass die total nichtssagend ist. Die Tower Bridge sollte London Bridge heißen!" Mit dem ikonischen Wahrzeichen im Hintergrund macht der Schnappschuss aber auch was her.

Chrissys Fans freuten sich in jedem Fall überschwänglich über das niedliche Familienfoto. "Ihr seht toll aus, vor allem Miles skeptischer Blick haut mich um!", schrieb eine begeisterte Userin unter den Beitrag. Viele andere kommentierten das Bild mit zahlreichen Herz-Emojis.

Anzeige

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihr Sohn Miles Theodore im November 2021

Anzeige

Getty Images Model Chrissy Teigen und ihr Ehemann John Legend

Anzeige

MEGA Chrissy Teigen, Luna und John Legend, New York

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de