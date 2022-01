Laura Müller (21) zeigt mal wieder nackte Tatsachen! Die junge Influencerin und ihr Mann Michael Wendler (49) haben vor einigen Monaten einen neuen Karrierepfad für sich entdeckt: Das Paar ist jetzt auf OnlyFans unterwegs und teilt dort mehr oder weniger schlüpfrige Beiträge. Wirklich pikant wurde es dort jedoch bisher nicht – Lauras neuester Beitrag soll aber offenbar eine ganz besondere Zielgruppe ansprechen!

Fuß-Fanatiker aufgepasst! Auf dem OnlyFans-Profil der Wendlers erschien am Wochenende ein kurzer Clip. Das Video zeigt Lauras nackte Füße und Unterschenkel. Langsam zieht die Wahlamerikanerin eine schwarze Strumpfhose an und schlüpft anschließend in ein paar Pumps. Zu der Aufnahme schrieb sie: "Laut Wetteraussichten erwarten uns heiße Nächte!"

Wirklich begeistert zeigten sich die Abonnenten der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin davon bisher nicht: Es gab noch kein Trinkgeld für Lauras Füße. Überhaupt scheinen die Wendlers ihre Fans auf der Erotikplattform derzeit nicht mit heißen Bildern abzuholen. Zuletzt zeigten sich die zwei dort beim Pizzaessen – kein besonders erotischer Content.

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler im März 2020 in Hürth

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Januar 2020

