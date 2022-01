Wie erging es Marius Bravo und Zaira Moskova eigentlich nach der Entscheidung in der Match Box? In der vergangenen Folge von Are You The One? schafften die Singles einen großen Schritt nach vorne: Sie machten ihr erstes Perfect Match ausfindig – Zaira und Marius! Die beiden mussten nach einer gemeinsamen Nacht im Boom-Boom-Room am nächsten Tag die TV-Villa verlassen. Doch wie fühlten sie sich überhaupt als erstes perfektes Paar?

"Ich war natürlich sehr froh, dass wir den ersten richtigen Erfolg verzeichnen durften", verriet die Schönheit gegenüber Promiflash. Neben der Freude verspürte Zaira aber auch einen Hauch von Traurigkeit – nämlich in Bezug auf ihren Flirt-Partner Dustin Hoche, mit dem sie die vergangenen Tage immer wieder anbandelte. "Ich hüpfe nicht von Mann zu Mann, weshalb ich im ersten Moment natürlich traurig war, dass Dustin nicht mein Perfect Match war", gab die Beauty offen zu. Anhand der letzten Gespräche habe sie aber feststellen können, dass sie und Dustin nicht zusammenpassen: "Seine Art und die Gespräche kurz vor meinem Auszug haben mir gezeigt, dass wir ganz unterschiedlich ticken und er niemals verstehen könnte, welche Werte mir wichtig sind!"

Für Marius war hingegen von Anfang an klar: Entweder Zaira oder keine! Über die Entscheidung war der Muskelmann deshalb auch total erleichtert. "Außerdem konnte ich mehr oder weniger wieder einen gesunden Lebensstil einführen und die Zeit ohne Kameras mit Zaira genießen", erzählte der Barkeeper. Die "anderen Pappenheimer" in der Villa zurückzulassen fiel Marius hingegen gar nicht leicht.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

Anzeige

Instagram / zaira_moskova Zaira Moskova, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Dustin, "Are You the One?"-Kandidat

Anzeige

Instagram / mariusbravo_ Marius Bravo, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de