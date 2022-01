Die Are You The One?-Singles sind einen Schritt weiter! Seit Wochen versuchen die Kandidaten in der Realityshow ihr Perfect Match zu finden – allerdings vergeblich. Bisher gingen in der Matching Night mit Moderatorin Sophia Thomalla (32) immer nur wenige Lichter an, die bereits an einer Hand abzuzählen waren. Nach der Hälfte der Staffel machte die Truppe jetzt allerdings enorme Fortschritte: Das erste perfekte Paar ist gefunden!

Doch welche beiden Singles passen laut der Wissenschaftler denn nun bestens zusammen? Es sind Zaira Moskova und Marius Bravo. Nach einem gemeinsamen Date wurden die beiden von den anderen Teilnehmern in die Match-Box gewählt, wo letztendlich das "Perfect Match"-Symbol erschien. Der Muskelmann hatte offenbar mit nichts anderem gerechnet – er betitelte die Schönheit bereits in der Vergangenheit immer wieder als "meine Frau".

Zaira hingegen war sich wohl noch nicht ganz sicher, wer perfekt an ihre Seite passen könnte. Die Unternehmerin bandelte im Vorfeld immer wieder mit Single-Boy Dustin Hoche an. Dieser hatte aber auch großes Interesse an Konkurrentin Isabelle Denise. Nach der Match-Box stand dann allerdings fest: Zaira und Marius müssen die TV-Villa gemeinsam verlassen – auf die beiden warten weitere Tage voller Zweisamkeit im Hotel.

Alle Infos zur dritten Staffel “Are You The One?” ab dem 14. Dezember bei RTL+.

