Wie eine kleine Familie! Der Rapper Machine Gun Kelly (31) und die Schauspielerin Megan Fox (35) sind schon seit über einem Jahr total happy miteinander. Die zwei leben in einer glücklichen Patchworkfamilie: Megan brachte drei Söhne mit in die Beziehung und Machine Gun Kelly seine Tochter Casie (12). Den Teenie sehen Fans allerdings eher selten mit dem Paar. Umso schöner: Die beiden verbrachten den Silvesterabend entspannt beim Dinner mit Casie.

An Silvester finden oftmals wilde Partys statt – der 31-Jährige ging es da aber eher ruhig an. Auf Paparazzifotos, die Daily Mail vorliegen, sieht man ihn mit Megan und seiner Tochter entspannt auf dem Weg zum Abendessen in ein Sushi-Restaurant. Dabei sticht vor allem das Styling des Gespanns ins Auge. Anstatt für glamouröse Silvester-Outfits entschied sich das Trio für entspannte Schlabberlooks. Während Megan Jeans, Cardigan und Mütze trug, wählte der Künstler eine Cargo-Hose und einen bunten, gestrickten Pulli. Casie erschien im roten Jogginganzug.

Es ist das erste Mal, dass die drei zusammen gesichtet wurden. Mit Megans Söhnen Journey (5), Bodhi (7) und Noah (9) hingegen wurde MGK schon mal abgelichtet – sie verbringen viel Zeit miteinander. Die Jungs scheinen den Musiker auch schon akzeptiert zu haben und sich bestens zu verstehen.

Getty Images Machine Gun Kelly mit seiner Tochter Casie Colson Baker, 2021

Getty Images Machine Gun Kelly bei den MTV Video Music Awards, 2021

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

