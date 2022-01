Irina Schlauch schwebt offiziell auf Wolke sieben! Die Anwältin begab sich im vergangenen Jahr bei der Datingshow Princess Charming auf die Suche nach der großen Liebe. Mit Kandidatin Lou schien sie eine gute Partnerwahl getroffen zu haben. Doch die beiden trennten sich schon kurze Zeit später. Danach war die Beauty solo unterwegs – bis jetzt! Denn nun wurde bestätigt, was schon länger vermutet wurde: Irina ist in festen Händen!

Jedoch war es nicht Irina, welche dies bestätigte, sondern ihre Liebste. In dem Podcast "Hodenlose Frechheit" plauderte Ricarda Hofmann die süße Nachricht aus: "Ich sage es jetzt hier in diesem Podcast das erste Mal: 'Ja, es stimmt. Es ist schön.' Die hübsche Podcasterin und Irina kennen sich schon seit längerer Zeit. Ricarda schrieb nämlich für die Kuppelshow und bandelte so mit der Brünetten an.

Dennoch konnte sich die Influencerin zunächst so gar nicht vorstellen, etwas mit Irina anzufangen. "Mein ganzes Umfeld hat gesagt: 'Ricarda, wäre die nichts?' Und dann habe ich gesagt: 'Nein, das ist die Princess, die hat mit 35.000 Menschen geknutscht. Auf keinen Fall!'", gestand Ricarda.

Getty Images Irina Schlauch bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2021 in Köln

re_car_duh / Instagram Ricarda Hofmann, Podcasterin

Instagram / irina.schlauch Irina Schlauch im August 2021 in Münster

