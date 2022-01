Der Babybauch ist weg! Maralee Nichols wurde in den vergangenen Wochen zum Gesprächsthema in den Medien. Die Fitnesstrainerin bekam nämlich im Dezember ein Kind von Tristan Thompson (30). Der Basketballer hatte während seiner Beziehung mit Reality-TV-Bekanntheit Khloé Kardashian (37) offenbar eine Affäre mit der Brünetten. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihres Sohnes präsentierte Maralee nun stolz ihren durchtrainierten Körper im Netz.

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty jetzt einen Schnappschuss aus dem Fitnessstudio. Von ihrem Babybauch ist nichts mehr zu sehen – an ihrer Körpermitte zeichnet sich klar und deutlich ein Sixpack ab. Ihre Taille wirkt in der pinken Sportleggings mit hohem Bund zudem extrem schmal. Die Neu-Mama scheint als Fitnesstrainerin wohl ein paar Tricks auf Lager zu haben, um den Schwangerschaftskilos den Kampf anzusagen. Ihre vorherigen Posts in den sozialen Medien hatte sich die 31-Jährige noch mit ihrer Babykugel gezeigt.

Um ihre Schwangerschaft gab es reichlich Trubel in den Medien – während Maralee von vornherein überzeugt davon war, dass Tristan der Vater ihres Babys sei, ließ der NBA-Spieler zunächst offenbar nicht mit sich reden. Letztendlich sorgte ein Vaterschaftstest aber für Klarheit: Der 30-Jährige ist in der Tat der biologische Vater des kleinen Jungen.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Tristan Thompson im März 2021

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Fitnesstrainerin

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson im Juli 2020

