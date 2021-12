Sie ist so stolz auf ihren kleinen Sohn! Tristan Thompson (30) ist vor wenigen Tagen zum dritten Mal Vater geworden. Zusammen mit seiner Ex-Affäre Maralee Nichols hat er nun einen kleinen Jungen. Bisher äußerte sich die Beauty nicht weiter zu ihrem Babyglück – doch nun teilte sie ein interessantes Detail aus ihrem neuen Leben als Mama: Maralee veröffentlicht das allererste Foto mit ihrem Kind!

Die Aufnahme, die Us Weekly vorliegt, zeigt die frischgebackene Mama mit ihrem kleinen Engel vor einem Weihnachtsbaum. Liebevoll hält sie ihr kleines Bündel Glück in den Armen und schaut ihren Sohn total verliebt an. "Mein Ziel ist es, unseren Sohn in einer sicheren, gesunden, liebevollen und privaten Umgebung aufzuziehen", erklärt sie gegenüber dem Onlineportal. Maralee wolle sich nicht auf Negativität konzentrieren, sondern voll und ganz für ihren kleinen Mann da sein.

Und der Vater des Kindes? Tristan hat wohl keine Lust darauf, sein drittes Kind kennenzulernen. Aus einem Gerichtsdokument, das Radar Online vorliegt, geht nämlich hervor, dass der 30-Jährige die Vaterschaft noch einmal genau prüfen lassen wolle. Sollte es sich dann bestätigen, dass das Baby von ihm ist, hat der Basketballspieler bereits verlauten lassen, dass er "kein Sorge- oder Besuchsrecht beantragen wird".

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Basketballer

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson und Khloé Kardashian, US-Stars

Instagram / maraleenichols Maralee Nichols, Tristan Thompsons Ex-Affäre

Glaubt ihr, Tristan wird sich um seinen Sohn kümmern? Ja, ich denke schon! Nein, bestimmt nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



