Die Vorfreude steigt! Im vergangenen Herbst tauchten die ersten Fotos von den Dreharbeiten zur 17. Staffel von Germany's next Topmodel auf. Mittlerweile steht auch fest, wann die neue Ausgabe startet: Am 3. Februar wird die erste Folge über die Bildschirme flimmern! Dabei dürfen sich die Fans nicht nur auf Gastjuroren wie Jean Paul Gaultier (69) oder Kylie Minogue (53), sondern auch auf ganz viel Spannung freuen: Denn die Kandidatinnen, die Heidi Klum (48) in diesem Jahr begrüßt, sind mit 18 bis 68 Jahren und Größen zwischen 1,54 und 1,93 Metern abwechslungsreicher denn je.

