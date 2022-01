Happy Birthday, Herzogin Kate (40)! Die Frau von Prinz William (39) wurde an ihrem Geburtstag mit Glückwünschen geradezu überhäuft. Die Britin wurde heute 40 Jahre alt und feierte diesen Meilenstein Berichten zufolge im Kreise ihrer Liebsten. Für Royal-Fans gab es heute aber auch Grund zu feiern – der Palast veröffentlichte drei neue Fotos der Herzogin von Cambridge im Netz. Nun meldete sich auch das Geburtstagskind selbst zu Wort.

Auf dem offiziellen Instagram-Account von William und Kate teilte die Britin nun eines der neuen Porträts von sich und schrieb dazu: "Danke für all die lieben Geburtstagswünsche und danke an Paolo und die National Portrait Gallery für diese drei besonderen Aufnahmen." Die Bilder, die im vergangenen November vom berühmten Modefotografen Paolo Roversi gemacht wurden, sind nun offiziell Teil der größten Porträtsammlung der Welt. Auf den Fotos posiert Kate in drei eleganten Outfits: Ihr knallrotes Kleid auf einem der Porträts sticht besonders ins Auge.

Auf der Instagram-Seite der National Portrait Gallery wurde nun verkündet: "Die Bilder werden im Laufe des Jahres an drei verschiedenen Orten, die eine besondere Bedeutung für ihre Hoheit haben, ausgestellt: Berkshire, St Andrews und Anglesey." Kate ist bereits seit rund zehn Jahren eine Förderin der Fotogalerie.

Getty Images Herzogin Kate, September 2021

Paolo Roversi/WPA-Pool Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate in London

