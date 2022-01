Herzogin Kate (40) verbringt ihren Ehrentag wohl ohne viel Trubel! Die Ehefrau von Prinz William (39) feiert in diesem Jahr einen runden Geburtstag – denn Lady Cambridge wird 40 Jahre alt! Zu diesem besonderen Anlass wird die dreifache Mutter von ihren Sprösslingen George (8), Charlotte (6) und dem kleinen Louis (3) mit Sicherheit ein süßes Geburtstagsständchen vorgesungen bekommen. Was steht bei Kate an ihrem großen Tag sonst noch an – eine dicke Party?

Nein – lautet wohl die Antwort darauf! Denn aufgrund der weltweiten gesundheitlichen Krise berichtet der Mirror, dass die Royal-Dame auch in diesem Jahr auf eine große Feier verzichten wird. Ingrid Seward, Chefredakteurin des Majesty Magazine, erklärte im Interview: "Natürlich ist sie sich der aktuellen Situation bewusst. Sie wird aber von ihren geliebten Menschen umgeben sein und das ist alles, was zählt." Kate wird den Beginn ihres 40. Lebensjahres also "ganz privat mit ihrer Familie feiern". Dabei werden selbstverständlich ihr Gatte, ihre drei gemeinsamen Mini-Royals sowie Kates Eltern Michael (72) und Carole Middleton (66) sein.

Geplant war es so aber nicht. Stattdessen sollte ihr Geburtstag gebührend mit all ihren Verwandten und Freunden zelebriert werden. Auch die gesamte britische Königsfamilie inklusive der Queen (95) sollte mit von der Partie sein. "Das ist ein ziemlich großes Ereignis für die Cambridges, also sollte es eine ziemlich große Party werden", verriet ein Informant. Doch die derzeitige Lage funkt Kate erneut dazwischen. Bereits im vergangenen Jahr konnte die Herzogin nur im kleinen Rahmen mit einer Tasse Tee auf ihr neues Lebensjahr anstoßen.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren drei Kindern, 2019

Ben A. Pruchnie/Getty Images Michael und Carole Middleton

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz William und Herzogin Kate, Mail 2019

