Happy Birthday Herzogin Kate (40)! Die Frau von Prinz William (39) feiert heute einen großen Meilenstein in ihrem Leben – sie ist 40 Jahre alt geworden. An ihrem Geburtstag wird die dreifache Mutter von Familie, Freunden und Fans gefeiert – doch auch für Royals-Liebhaber gibt es eine schöne Überraschung: An Kates 40. teilte das britische Königshaus jetzt drei brandneue Fotos der Herzogin im Netz.

Auf einem der Bilder sieht man die Britin in einem roten Kleid posieren. Dabei strahlt sie bis über beide Ohren, während ihre lange Mähne im Wind weht. Die Ohrringe, die sie auf dem Bild trägt, gehören der Queen (95). Die anderen beiden Fotos hingegen sind weniger farbenfroh – sie sind im Schwarz-weiß-Stil gehalten. Auf einer Porträtaufnahme lächelt Kate in die Kamera – ihr Make-up ist dabei sehr dezent gehalten und auch ihre Haare wirken natürlich gelockt.

Auf der anderen Schwarz-Weiß-Aufnahme sieht man Kate mit neutraler Mine in die Ferne blicken. Ihr Verlobungsring sticht auf dem Bild direkt ins Auge und auch ihre Ohrringe sind ein Blickfang – diese gehörten einst Prinzessin Diana (✝36), der Mutter ihres Mannes. Auf dem offiziellen Instagram-Account der Royal Family wurden zudem ein paar ältere Schnappschüsse von Kate gepostet – der Palast schrieb dazu: "Wir wünschen der Herzogin von Cambridge einen schönen 40. Geburtstag!"

