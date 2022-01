Gibt es etwa einen neuen Mann in Nathalie Volks (25) Leben? Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin sorgte in der Vergangenheit mit ihrem turbulenten Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen: Nach der gescheiterten Beziehung mit dem Unternehmer Frank Otto (64) war der Tätowierer Timur der Mann im Leben der Beauty – aber auch diese Liebe war nicht für immer bestimmt. Hat sich Nathalie nun etwa wieder verliebt?

In ihrer Instagram-Story teilte das Model Eindrücke seiner Geburtstagsfeier – Nathalie feierte ihren 25. Geburtstag in New York. Zu diesem Anlass bekam die Influencerin nicht nur eine dekadente Torte, sondern auch einen prächtigen Blumenstrauß, für den sie sich bei ihrem "Baby" bedankte. Handelt es sich dabei etwa um Nathalies neuen Lover? Gegenüber Bild erklärte sie zumindest: "Wir haben uns 2014 auf der After-Show-Party von GNTM kennengelernt und sind uns immer wieder über den Weg gelaufen."

Einen weiteren kleinen Hinweis gab es bereits in Nathalies Instagram-Story. Den Blumen war nämlich ein Umschlag mit den Initialen S.L. beigefügt. Weitere Infos gab die 25-Jährige allerdings noch nicht preis.

Nathalie Volk und Timur

Nathalie Volks Blumenstrauß

Nathalie Volk, Model

