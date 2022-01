Gibt es etwa doch noch einen Rosenkrieg? Ende 2021 gaben Melissa und Philipp bekannt, dass ihre Ehe gescheitert ist. Zwei Jahre zuvor hatten sich die beiden bei Hochzeit auf den ersten Blick kennengelernt und ineinander verliebt. Ein Jahr später wurden die TV-Bekanntheiten sogar Eltern eines kleinen Sohnes. Doch wie Philipp nun andeutete, könnte ihr gemeinsames Kind noch für eine Menge Streitigkeiten zwischen den beiden sorgen.

"Das wahre Gesicht eines Menschen lernt man erst nach einer Trennung kennen", verkündete der Hamburger in seiner Instagram-Story. Er habe einen Termin gehabt, der ihn seine Entscheidung, 2019 bei "Hochzeit auf den ersten Blick" mitzumachen, bereuen lasse. "Aber das Beste in meinem Leben ist 2020 auf die Welt gekommen und man will ihn mir nur acht Stunden am Samstag geben", offenbarte Philipp und stellte damit seine Noch-Ehefrau Melissa an den Pranger, da sie ihm den Kontakt zu seinem Kind zu verwehren scheint.

Bereits kurz nach der Bekanntgabe ihrer Trennung machte es den Anschein, als sei das Ex-Paar nicht im Guten auseinandergegangen. So machte die Influencerin Andeutungen, dass Philipp einen Seitensprung gehabt haben könnte, während der Hamburger behauptete, dass Melissa trotz ihrer Beziehung Kontakt zu anderen Männern gesucht habe.

Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Instagram / philipp_aufdenerstenblick "Hochzeit auf den ersten Blick"-Philipp mit seinem Sohn

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick"

