Zwischen Philipp und Melissa fließt offenbar doch kein böses Blut. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich die beiden Hochzeit auf den ersten Blick-Stars, die sich 2019 im Rahmen der Show unbekannterweise das Jawort gegeben hatten, getrennt haben. Melissa deutete an, dass Philipp ihr fremdgegangen sein könnte. Dieser behauptete daraufhin, dass die Influencerin sich noch während ihrer Beziehung mit einem anderen Mann getroffen habe. Nun schlägt er jedoch versöhnlichere Töne an.

In seiner Instagram-Story verriet der Hamburger, dass er trotz der Trennung und allem, was zwischen ihm und Melissa vorgefallen sei, immer für sie und ihren gemeinsamen Sohn da sein möchte. "Wir hatten auch wunderschöne Zeiten, ansonsten hätten wir nie den kleinen Muck bekommen", versicherte Philipp.

In ihrem Trennungsstatement hatte das einstige Paar bereits betont, dass das Wohl des gemeinsamen Kindes an erster Stelle stehe. "Wir bleiben natürlich weiterhin die Eltern des kleinen Mucks und versuchen, ihn unter der neuen Situation nicht leiden zu lassen", erklärten sowohl Melissa als auch Philipp via Instagram.

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp, bekannt aus "Hochzeit auf den ersten Blick"

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Philipp und Melissa, Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / philipp_aufdenerstenblick Melissa und Philipp von "Hochzeit auf den ersten Blick" mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de