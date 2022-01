Victoria Beckham (47) ist offenbar ein großer Fan ihrer Schwiegertochter in spe! Ihr ältester Sohn Brooklyn Beckham (22) machte seiner Freundin Nicola Peltz (27) im Juli 2020 einen Heiratsantrag. Den Segen seiner Eltern scheint der Fotograf bei seiner Partnerwahl definitiv zu haben – Nicola wurde, wie es scheint, mit offenen Armen in der Familie Beckham willkommen geheißen. Jetzt gratulierte Victoria der Verlobten ihres Sohnes im Netz zum 27. Geburtstag.

"Alles Gute zum Geburtstag Nicola! Wir lieben dich alle so sehr", verkündete die vierfache Mutter auf Instagram. Dazu teilte sie einen niedlichen Schnappschuss, auf dem ihre Tochter Harper Seven (10) und Nicola nebeneinandersitzen und Händchen halten. Die beiden strahlen auf dem Foto bis über beide Ohren. In ihrer Story postete Victoria zudem ein Bild ihrer Tochter und der 27-Jährigen, auf dem sie sich herzlichst umarmen.

Dass die einstige Spice Girls-Sängerin ganz begeistert von Nicola ist, bewies sie bereits mehrfach. In der britischen Talkshow "Lorraine" schwärmte Victoria kurz nach der Bekanntgabe von Brooklyns Verlobung: "Wir hätten uns keine liebenswertere und wundervollere Frau für Brooklyn wünschen können. Wir sind überglücklich. Wir lieben sie!"

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Beckham-Tochter Harper Seven und Model Nicola Peltz

Anzeige

Instagram / victoriabeckham Beckham-Tochter Harper Seven und Model Nicola Peltz

Anzeige

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz bei der Met Gala 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de