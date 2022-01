Wie geht es ihr dabei? Seit längerer Zeit kursieren Gerüchte, dass der Profi-Kicker Mats Hummels (33) und seine Cathy (33) getrennt sein sollen. Zwar scheint die Moderatorin zu versuchen, den Spekulationen mit Familienbildern und kryptischen Zeilen ein Ende setzen zu wollen – doch zuletzt meinte ein Insider, dass das Ehepaar nach wie vor getrennt sein soll. Natürlich wird die Beauty deshalb öfter auf ihre Beziehung angesprochen: Wie reagiert Cathy darauf?

"Entspannt", erklärte die 33-Jährige nun in einem Interview mit RTL. Cathy würde schon seit Jahren immer bezüglich ihres Liebeslebens ausgefragt werden, deshalb scheint es sie nicht mehr zu stören: "Ich sage immer, für uns ist alles gut und wir werden immer eine Familie sein und bleiben – egal was", erklärte sie weiter. Ihre Reaktionen auf Trennungsgerüchte waren genau wie diese Aussage zuletzt auch immer mehrdeutig.

Auf Social Media schrieb sie vor wenigen Tagen unter ein Pic, dass nicht immer alles so sei, wie es aussehe: "Ich verspreche es euch. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Ein Kompromiss ist die Lösung. Ok, ich versuche es." Manche Follower waren sich sicher: Damit bezieht sie sich auf die vermeintlichen Flirts von Mats.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Cathy Hummels bei "Unter uns", August 2021

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de