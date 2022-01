Tanja Szewczenko (44) ist wieder top in Form! Die ehemalige Eiskunstläuferin durfte sich im April über ein doppeltes Wunder freuen: Ihre Zwillinge Leo und Luis kamen zur Welt. Seitdem teilt der frühere Alles was zählt-Star immer wieder süße Updates seiner Kids. Gut neun Monate sind inzwischen seit der Geburt der Twins vergangen – stolz präsentiert Tanja nun ihren durchtrainierten After-Baby-Body im Bikini!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 44-Jährige zuletzt ein Foto aus dem Urlaub in Dubai. Darauf posiert die Blondine ganz lässig im Meer vor der Skyline. Neben einigen Reise-Empfehlungen für das Emirat kam Tanja in ihrem Posting auch auf ihren Körper zu sprechen: "Mein Bauch ist seit der Rückbildung wieder ein Stück geschrumpft. Plus fünf Kilo habe ich aber noch und das acht Monate nach der Geburt!" Sie erklärte weiter, sich wegen der Pfunde keinen Druck zu machen.

Statt sich um ihren After-Baby-Body zu sorgen, genießt Tanja ihre Zeit mit ihren Kids. Wie die dreifache Mama zuletzt stolz verriet, brabbeln die beiden Jungs bereits fleißig vor sich hin: "Da braucht es keine Worte mehr", schwärmte sie von ihren Söhnen.

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko mit ihrem Partner Norman Jeschke und ihren Söhnen

Instagram / tanjaszewczenko Tanja Szewczenko im Urlaub in Dubai, Dezember 2021

Instagram / tanjaszewczenko Leo und Luis, die Söhne von Tanja Szewczenko

