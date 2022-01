Lily Collins (32) wusste schon von klein auf, was sie möchte und was nicht! Dieses Selbstbewusstsein hat sich die Tochter von Phil Collins (70) bis heute behalten und gilt spätestens seit ihrer Rolle als Emily in der Netflix-Produktion Emily in Paris für viele Fans als Modeikone. Dass sie im zarten Babyalter bereits eine andere Ikone getroffen hat, kann man fast nicht glauben. Und dieses Treffen hatte es in sich: Lily hat Prinzessin Diana (✝36) bei einem Termin den Blumenstrauß geklaut!

Über diese lustige Begebenheit sprach Lily jetzt bei einem Interview in der Show The Late Late Show with James Corden. Sie selbst kann sich zwar nicht mehr an diese Situation erinnern, aber ihre Eltern haben sie ihr erzählt. Zusammen sind sie auf ein Event des Prince’s Trust eingeladen gewesen, da ihr Vater viel mit Prinz Charles' (73) Organisation zusammengearbeitet hatte: "Dort sollte ich eigentlich Diana die Blumen geben. Doch in dem Moment, indem sie danach griff, versuchte ich sie wieder zurückzuziehen". Scherzhaft fügt die Emily-Darstellerin hinzu: "Ich trug ein süßes Kleid, also wer wollte mich da wirklich bestrafen?"

Aber nicht nur bei Diana hat Klein-Lily einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch Prinz Charles kam in den Genuss des Selbstbewusstseins des kleinen Mädchens: Er wurde beim gemeinsamen Spielen mit einem Spielzeugtelefon beworfen! Ihr damaliges Verhalten erklärt sich Lily so: "Ich glaube, ich hatte als Zweijährige eine Tendenz, ungezogene Dinge zu tun."

REX FEATURES LTD. Prinzessin Diana und Prinz Charles an ihrem Hochzeitstag

Instagram / lilycollins Lily Collins mit ihrem Hund, November 2021

KCS Presse / MEGA Lily Collins, Schauspielerin

