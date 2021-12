Die Vorfreude auf die Emily in Paris-Fortsetzung ist riesig! Am 22. Dezember ist es endlich so weit: Die zweite Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie geht an den Start! Die Geschichte rund um die Amerikanerin Emily, die die Stadt der Liebe unsicher macht und dabei auch einige romantische Abenteuer erlebt, kam super bei den Zuschauern an – nicht zuletzt auch wegen der schönen Szenerie und der tollen Outfits! Doch nicht nur ihre Figur versteht was von Mode, wie Hauptdarstellerin Lily Collins (32) jetzt bei der Premiere für Staffel zwei bewies...

Die Beauty besuchte das Event am Mittwoch in West Hollywood – an der Seite ihrer Kollegen Ashley Park (30) und Co. Für diesen besonderen Anlass wählte die Britin ein superstylishes Outfit, mit dem sie sicherlich auch auf den Straßen von Paris punkten könnte: Lily trug ein superkurzes, gemustertes Ballonkleid der Marke Valentino sowie XXL-High-Heels – und stellte so ihre schönen Beine zur Schau. Auch ihre Frisur war ein echter Hingucker: Die 32-Jährige hat sich ihre Haare bis auf den Pony hochstecken lassen und rundete das Styling mit einer süßen Schleife ab.

Doch nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch in der Serie können die Fans sich auf viele stylishe Looks freuen! Das versprach die Schauspielerin im November im Vogue-Interview: "Die Helligkeit und der Mut und der Spaß und der Sinn für Humor, den Emily in ihrer Garderobe hat, unterstreicht ihre Persönlichkeit, besonders wenn man aus dem Lockdown kommt, wo Komfort alles war", erklärte sie. Neben Vintage-Kleidungsstücken, "viel Glitzer" und "viel zu kleinen Handtaschen", könne man auch auf die "epischen Kleider" der Designerin Patricia Field gespannt sein.

Getty Images Die "Emily in Paris"-Stars Lily Collins und Ashley Park

Getty Images Lily Collins bei der Premiere von "Emily in Paris"-Staffel zwei

CAROLE BETHUEL/NETFLIX Lily Collins als Emily in "Emily in Paris", Staffel zwei

