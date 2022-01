Caro und Andreas Robens gönnen Danni Büchner (43) ihr Liebesglück! Schon seit Tagen halten sich die Gerüchte, dass die einstige Dschungelcamp-Kandidatin mit Sohel Abdoulkhanzadeh zusammen sein soll. Ihr angeblicher Freund ist Barbesitzer auf Mallorca und laut seiner Ex-Freundin der Mann an Dannis Seite. Schon vor ein paar Monaten hat die Witwe von Jens Büchner (✝49) zusammen mit Caro und Andreas Sohels Bar besucht. Die Robens kennen ihn also persönlich. Promiflash verraten sie, wie sie zu der Beziehung stehen.

"Wir wissen von dieser Beziehung zwar nichts, aber wenn es so wäre, würden wir ihnen alles Glück wünschen", verrieten die Sommerhaus der Stars-Bekanntheiten gegenüber Promiflash. Obwohl die Mallorca-Auswanderer auf der Insel wohl einiges mitbekommen, scheint ihnen das Liebesleben von Danni verborgen geblieben zu sein. Die beiden schätzen aber sowohl ihre Goodbye Deutschland-Kollegin als auch Sohel. "Lassen wir uns mal überraschen", geben sie sich hinsichtlich eines Paar-Outings der beiden aber recht geduldig.

Gut möglich, dass es auch nicht mehr lange dauert, bis die 43-Jährige ihren Partner öffentlich präsentiert. Am vergangenen Wochenende waren immerhin schon Sohels Hände in ihrer Story zu sehen gewesen. Danni hatte vom Beifahrersitz aus gefilmt, und in dem Clip tauchten die tätowierten Hände des Barbesitzers ziemlich eindeutig auf.

No Credit Caroline und Andreas Robens in Cala Millor, März 2021

Instagram / dannibuechner TV-Star Danni Büchner

Instagram / s_playa_de_palma TV-Auswanderer Sohel im Juli 2021

