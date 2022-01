Die TV-Welt trauert um Bob Saget. Von 1987 bis 1995 verkörperte der Schauspieler in der Serie Full House die Rolle des verwitweten Familienvaters Danny Tanner. Danach war er in vielen weiteren Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. Doch nun wurde bekannt: Bob ist im Alter von 65 Jahren verstorben. Wie die Polizei in Orlando gegenüber The Hollywood Reporter bestätigte, wurde der Entertainer am Sonntag leblos in seinem Hotelzimmer gefunden. Hinweise auf Drogenmissbrauch und Fremdverschulden gibt es derzeit nicht. In einem Statement seiner Familie gegenüber US Weekly heißt es: "Er war alles für uns."

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de