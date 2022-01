Yeliz Koc (28) hat die Nase voll von der Kritik an ihrer Figur. Erst vor wenigen Monaten wurden die einstige Sommerhaus der Stars-Kanidatin und ihr Ex-Freund Jimi Blue Ochsenknecht (30) zum ersten Mal Eltern einer Tochter. Seitdem teilt die Beauty immer wieder Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mutter. Doch der Reality-TV-Star muss auch immer wieder Kritik einstecken. Jetzt machte Yeliz allen ihren Hatern eine deutliche Ansage.

In ihrem neusten Post auf ihrem Instagram-Account präsentierte die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin stolz ihren After-Baby-Body im Bikini. Doch einige Kritiker warfen der Mama vor, das Bild bearbeitet zu haben oder sich durch ihre Pose dünner zu schummeln. Das wollte die 28-Jährige jedoch nicht auf sich sitzen lassen und machte ihrem Unmut in ihrer Story Luft. "Als ich meinen Speckbaum gezeigt habe, hat komischerweise keiner gesagt, dass es bearbeitet ist. Nur wenn man schlank ist, ist man direkt fake", schrieb Yeliz erzürnt.

Zudem teilte Yeliz zwei weitere Spiegelselfies aus ihrem Urlaub in Sri Lanka, auf denen sie ihre Traumfigur rund drei Monate nach der Geburt frontal in Szene setzte. Unter dem ursprünglichen Bikini-Foto der TV-Persönlichkeit in ihrem Feed hatten bereits viele Follower zum Ausdruck gebracht, wie toll die Hannoveranerin doch aussehe. Viola Kraus (31) und Michelle Schellhaas (26) hinterließen unter dem Beitrag beispielsweise begeistert einige Flammen-Emojis.

Yeliz Koc, Influencerin

Yeliz Koc, Influencerin

Influencerin Yeliz Koc

