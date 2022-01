Katy Perry (37) zeigt sich im Schlabberlook! Die Sängerin ist nicht nur für ihre unverwechselbaren Hits bekannt, sondern auch für ihre extravaganten Outfits. Daneben wagt die 37-Jährige gerne mal etwas Neues, wie zuletzt bei einem Event im September 2021. Dort zeigte sich die "Dark Horse"-Interpretin in einem Latex-Look. Doch Katy ist nicht immer top gestylt unterwegs. Beim Einkaufen präsentiert sich die Popikone in einem lässigen Outfit!

Jogginghose plus Schlappen, kombiniert mit einer langen Winterjacke und lässiger Cap – so war Katy kürzlich bei einem Shopping-Trip zum Supermarkt gekleidet, wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen. Die Sängerin beweist damit, dass auch die Stars sich für ihren Wocheneinkauf nicht gerade herausputzen. Eines steht aber fest: Katy kann sich in dem entspannten Look sehen lassen!

Seit der Geburt von Tochter Daisy Dove mag es die Popsängerin ohnehin gerne mal natürlicher. So gab Katy bei einer Ausgabe der US-Castingshow American Idol zu: "Als frischgebackene Mutter [...] habe ich aufgehört, mir die Beine zu rasieren." Diese Tatsache bewies die "I Kissed A Girl"-Interpretin dann auch sogleich und legte ihre Beine ungeniert auf das Jury-Pult.

MEGA Katy Perry, Sängerin

Instagram / katyperry Katy Perry mit schwarzen Haaren

Getty Images Katy Perry im Dezember 2016 in Los Angeles

