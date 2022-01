Sie will langsam wieder zu ihrer alten Form zurückfinden! Vor wenigen Wochen wurde Sarah Engels (29) zum zweiten Mal Mutter. Nach Söhnchen Alessio (6) hat die Sängerin nun zusammen mit ihrem Ehemann Julian (28) ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt willkommen heißen können. Aktuell genießt die einstige DSDS-Finalistin die Kennenlernzeit mit ihrer kleinen Tochter Solea in vollen Zügen. Doch die Musikerin möchte sich auch um sich selbst ein bisschen kümmern: Sarah kündigt an, wieder mit dem Sport zu starten!

In ihrer Instagram-Story verrät die 29-Jährige, dass sie sich so langsam aber sicher wieder an ein Work-out heranwagen möchte: "Ich habe meinen ersten Termin mit einer Personal Trainerin, die ganz gezielt mit mir Richtung Rückbildung geht und so langsam anfängt, mit mir mal wieder was zu machen." Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin freue sich schon total auf die kleine Sport-Session, da ihr das Training in den vergangenen Wochen ziemlich gefehlt hat.

Kein Wunder, denn auch während ihrer Schwangerschaft hat Sarah ihren Körper fit gehalten – und das sogar bis kurz vor der Geburt. "Ich habe einen Tag vor der Entbindung noch einen 90-Minuten-Cycling-Kurs gemacht, deswegen fühle ich mich schon wirklich sehr fit und bereit", hatte die Beauty vor einigen Tagen im Netz ausgeplaudert.

Instagram / julbue Julian und Sarah Engels, 2021

Getty Images Sarah Engels im September 2021 in Köln

Getty Images Sarah Engels, November 2021

