Svenja und Steve sind der wohl beste Beweis: Das Kuppelformat Take Me Out kann funktionieren! Im Jahr 2017 haben die beiden Turteltauben sich in der unterhaltsamen Flirtshow kennengelernt. Heute leben sie zusammen mit Svenjas Tochter in ihrem eigenen Haus und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind! Tatsächlich dauert es auch gar nicht mehr lange, bis das allererste "Take Me Out"-Baby zur Welt kommt: Svenja ist am Ende der Schwangerschaft angelangt!

Auf Instagram berichtete die Mama jetzt aufgeregt: "Die 40. Schwangerschaftswoche ist erreicht, und so langsam werden wir immer ungeduldiger. Dennoch ist es irgendwie Wahnsinn zu wissen, dass wir zeitnah ein kleines Wunder in den Armen halten dürfen!" Weiter offenbarte Svenja: "Meine Murmel werde ich zwar vermissen – denn ich war sehr gerne schwanger – aber die Vorfreude auf das Baby ist natürlich größer." In einem anderen Beitrag betonte die süße TV-Bekanntheit bereits: "Wir sind so was von bereit!"

Dass Svenja im letzten Part der Schwangerschaft angelangt ist, sieht man ihr inzwischen deutlich an: Die zweifache Mutter in spe kann sich über einen kugelrunden hübschen Babybauch freuen! Zuletzt postete sie ein besonders lustiges Update – mit einem Wortwitz: Zu einem Foto, auf dem sie eine Kaugummiblase mit dem Mund bildet und ihre XXL-Kugel mit den Händen umfasst, schrieb Svenja: "Kurz vorm Platzen!"

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja, bekannt aus "Take Me Out"

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja, Ex-"Take Me Out"-Kandidatin

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja, Influencerin

